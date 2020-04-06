Kayseri Şeker, çiftçisinin ürettiği şekeri Afrika'ya ihraç etti

İç piyasada şeker ihtiyacının yaklaşık yüzde 17'sini karşılayan Kayseri Şeker , 2019 yılında ihraç kayıtlı şeker üreten kuruluşlar arasına girdi ve Nijer 'e ilk etapta 240 ton şeker ihracatı yaptı.

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