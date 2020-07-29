Kayseri Şeker çiftçiye 68 milyon lira sulama ve bayram avansı ödedi - Son Dakika

Kayseri Şeker, çiftçisine 68 milyon liralık sulama ve bayram avansı ödedi.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamada, 6 il, 21 bölge ve 421 köyde ekim yapan 14 bin 864 çiftçiye yapılan ödemelerin Kurban Bayramı öncesi çiftçinin ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 3 fabrikanın ekim sahasında bulunan Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Tokat ve Amasya'da sözleşmeli pancar eken 14 bin 864 çiftçiye bugüne kadar ayni ve nakdi olarak 333 milyon 478 bin 976 lira ödeme yaptıklarını, Kayseri Şeker'in pandemi süreci de dahil her dönem çiftçinin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtti.