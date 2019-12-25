Kayseri Şeker'de 19. Çiftçi Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Şeker'de 19. Çiftçi Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kayseri Şeker'de 19. Çiftçi Meclisi Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kayseri Şeker Fabrikası tarafından 19. Çiftçi Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri Şeker'de 19. Çiftçi Meclisi Toplantısı yapıldı, System.String[]

Kayseri Şeker Fabrikası tarafından 19. Çiftçi Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre,15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, ilçe ziraat odası başkanları, muhtarlar ve 400 çiftçi temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçilerden aldıkları güç ve enerji ile pancar çiftçisinin sorunlarına sahip çıkmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal şeker fabrikalarında 2019-2020 kampanya döneminde 3 milyon 673 bin ton pancar işlendiğini belirten Akay, şunları aktardı:

"Bizler hep birlikte çok kolay olmayan bir iş yaptığımızın bilincindeyiz. Meslekler içerisinde en meşakkatli olan çiftçiliği hep birlikte başarı ile yerine getirmeye, zorluklar ve sıkıntılar içerisinde 82 milyon nüfuslu ülkemizin gıda ihtiyacını karşılamaya katkı sağlamaya, hep birlikte bir başarı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu iş gayret, çalışma, fedakarlık, özveri, mücadele isteyen bir iştir. Hepsinden önemlisi de hep birlikte bir mevzinin içerisinde bir mevzuyu idrak etme işidir. Bir düşünürün dediği gibi 'Mevzi terk etmek demek mevzu terk edilmiş demektir.' Bu mevziyi terk edecek olursak bir mevzumuz kalmaz. İnsanın nasıl ki bir hedefi, ideali varsa bizler de köylerimizde tek başımıza da kalsak hem mevzumuzu hem de mevzimizi terk etmememiz gerekiyor."

Toplantıda konuşan çiftçi temsilcileri de karşılaştıkları sorunlar, pancar tarımının nasıl geliştirileceği, çiftçiliğin bir meslek olarak geliştirilmesi konularında dilek ve temennilerini aktardı.

Kayseri Şeker, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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