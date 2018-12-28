Kayseri Şeker'de 2018 Verimlilik ve Randımanda Rekor Yılı Oldu

Kayseri Şeker Fabrikasında 64'üncü Kampanya döneminde tamamlandığı ve kampanya süresince beklenen verimlilik ve randımanda rekor sağlandığı ve Kayseri Şeker'e bağlı üç şeker fabrikasında toplamda 2 Milyon 962 bin ton şeker pancarı işlenerek 424 bin ton şeker elde edildiği belirtildi.

Kayseri Şeker Fabrikasında 64'üncü Kampanya döneminde tamamlandığı ve kampanya süresince beklenen verimlilik ve randımanda rekor sağlandığı ve Kayseri Şeker'e bağlı üç şeker fabrikasında toplamda 2 Milyon 962 bin ton şeker pancarı işlenerek 424 bin ton şeker elde edildiği belirtildi.



Kayseri Şeker'deher yıl geleneksel hale gelen kampanya sonunda Yöneticiler ve çalışanlar yemekte bir araya gelerek genel bir değerlendirme yapılıyor. Bir sonraki kampanyaya hazırlıklar ve hedefler paylaşılıyor. 64 ncü Kampanya sonunda da Kayseri Şeker işçi yemekhanesinde toplantı düzenlendi.



Toplantıya, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü ve Genel Müdür yardımcıları ile çalışanlar katıldılar.



Yemek öncesinde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 2018-2019 Kampanya süresi içerisinde yapılan çalışmalar ve üretim miktarları ile ilgili veriler ve elde edilen değerleri paylaştı.



Başkan Akay; Turhal'da 82, Boğazlıyan'da 86 Kayseri'de 90 günlük 2018-2019 kampanya döneminde elde edilen verimlilik ve randımana katkılarından dolayı çalışanlara teşekkür etti.



Akay, 'Marifet iltifata tabidir. Bu marifeti gösterenlere, Türkiye'nin geleceğine, Şeker Sektörünün geleceğine yön verenlere, sahip çıkanlara elbette biz de şükranlarımızı ifade ediyoruz' diyerek kendi yazdığı 'Selam olsun' şiirini okudu.



Selam olsun şiiri şu şekilde:



"Selam olsun; alın teri ile üretenlere,



Selam olsun; helalinden kazananlara,



Selam olsun; bin bir zahmete katlanarak tarımda Türkiye'nin üretim gücü olanlara,



Selam olsun; makinasının başında arıza yapmasın diye hasta çocuğunu bekler gibi saatlerce, günlerce nöbet tutanlara, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayanlara



Selam olsun; bu güzide kuruma kendi evi-barkı kadar sahip çıkanlara,



Selam olsun; evinden, çoluğunda, çocuğundan uzaklarda da olsa verilen göreve koşa koşa gidenlere,



Selam olsun; görev uğrunda, görev başında kaza geçirenlere,



Selam olsun; zorluklardan başarı üretenlere,



Selam olsun; Kayseri Şeker'i yüceltmeye inanmışlara,



Selam olsun; yeni fabrikalar almayı kızılelma olarak görenlere,



Selam olsun; bu hedefe hep birlikte yürüyenlere,



Selam olsun; bütün pancar çiftçisinin umudu olanlara,



Selam olsun; özelleştirmenin yüz akı olanlara,



Selam olsun; Kayseri'ye, Boğazlıyan'a, Turhal'a



Ve Selam olsun; Büyük Kayseri Şeker ailesine, onun çok değerli mensuplarına,



Sizlere Selam olsun



Ve Helal olsun hepinize; Çiftçimize, Çalışanımıza, Yönetimimize." - KAYSERİ

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