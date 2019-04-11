Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker'de 28. Dönem Toplu İş Sözleme Görüşmelerine Başlandı

Kayseri Şeker'de 28. Dönem Toplu İş Sözleme Görüşmelerine Başlandı

1 saat önce

Şeker-İş Sendikası ile Kayseri Şeker'e ait Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında çalışan bin 372 işçiyi kapsayan İki yıllık 28. dönem Toplu İş sözleşme görüşmelerine başlandı.

Kayseri Şeker'de 28. Dönem Toplu İş Sözleme Görüşmelerine Başlandı, System.String[]
Şeker-İş Sendikası ile Kayseri Şeker'e ait Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında çalışan bin 372 işçiyi kapsayan İki yıllık 28. dönem Toplu İş sözleşme görüşmelerine başlandı.

Kayseri Şeker Fabrikası toplantı salonunda başlayan Toplu İş sözleşme müzakere heyetinde Kayseri Şeker adına, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcılarından İsmail Gedik, Kazım Duygulu, Sırrı Doğanlı, Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel, Boğazlıyan Şeker Fabrikası Müdürü Mustafa Şafak, Şeker-İş Sendikası adına Genel Sekreter Fevzi Şengül, Mali sekreter İlhan Özyurt, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Kayseri Şeker Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü Hasan Apaydın katıldılar. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:39 Kaynak: İHA
Boğazlıyan, Kayseri Şeker, Kayseri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gücünü İspatlamak İçin Arkadaşlarına Kendisini Yumruklattı, İç Kanamadan Öldü Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını: 4'ü Polis, 22 Gözaltı! Fed Tutanakları Yayımlandı! Üyeler Faiz Oranlarının Değişmemesi Gerektiğini Savunuyor Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 13:14:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker'de 28. Dönem Toplu İş Sözleme Görüşmelerine Başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]