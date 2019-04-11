Kayseri Şeker'de 28. Dönem Toplu İş Sözleme Görüşmelerine Başlandı
1 saat önce
Şeker-İş Sendikası ile Kayseri Şeker'e ait Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında çalışan bin 372 işçiyi kapsayan İki yıllık 28. dönem Toplu İş sözleşme görüşmelerine başlandı.
Şeker-İş Sendikası ile Kayseri Şeker'e ait Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında çalışan bin 372 işçiyi kapsayan İki yıllık 28. dönem Toplu İş sözleşme görüşmelerine başlandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:39 Kaynak: İHA
Kayseri Şeker Fabrikası toplantı salonunda başlayan Toplu İş sözleşme müzakere heyetinde Kayseri Şeker adına, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcılarından İsmail Gedik, Kazım Duygulu, Sırrı Doğanlı, Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel, Boğazlıyan Şeker Fabrikası Müdürü Mustafa Şafak, Şeker-İş Sendikası adına Genel Sekreter Fevzi Şengül, Mali sekreter İlhan Özyurt, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Kayseri Şeker Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü Hasan Apaydın katıldılar. - KAYSERİ
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