Kayseri Şeker'de "66. Pancar Alım Kampanyası" başladı - Son Dakika

Kayseri Şeker'de "66. Pancar Alım Kampanyası" başladı

20.10.2020 19:39
Kayseri Şeker'de

Kayseri Şeker Fabrikası, hasada başlayan çiftçiler için "66. Pancar Alım Kampanyası" başlattı.

Kayseri Şeker Fabrikası, hasada başlayan çiftçiler için "66. Pancar Alım Kampanyası" başlattı.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Bünyan ilçesi Tuzhisar Mahallesi'nde pancar üreticileri için hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, etkinlikte, "C" pancarında taban fiyatın 250 lira olduğunu, bu rakamın küspe, nakliye ve prim ile birlikte 325 lirayı aşacağını belirtti.

Türkiye'de henüz şeker ve pancar fiyatları ile ilgili resmi bir açıklama olmadığını belirten Akay, "Bu sene C pancarına tonda 250 lira fiyat belirledik. Tabi küspesi nakliyesi ve primiyle beraber 300 lirayı aşacak bir rakam ortaya çıkıyor. Çok şükür küspe fiyatları iyi durumda, çiftçinin tonda 40 lira gibi bir geliri oluyor. Ortalama 35 lira gibi bir nakliye ile değerlendirildiğinde ve prim de üzerine eklendiğinde, 250 liralık pancar fiyatı aşağı yukarı 325 lira gibi bir rakama ulaşıyor." şeklinde konuştu.

Bunun çiftçi açısından önemli bir adım olduğunu kaydeden Akay, "Biz Kayseri Şeker olarak bu manada gücümüzün en son noktasına kadar bu uygulamayı gerçekleştirmiş olacağız. Öncelikle, bunun hayırlı olmasını temenni ediyorum ve inşallah darısı A pancarına ve şeker fiyatının açıklanmasına diyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindekiler, pancar hasadını izledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğine göre, yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarı olarak adlandırılan A kotası ve A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarı olarak tanımlanan B kotası dışında, şeker ham maddesi olarak üretilen ve teslim edilen pancar, C pancarı olarak kabul ediliyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Şeker'de '66. Pancar Alım Kampanyası' başladı - Son Dakika

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