Kayseri Şeker'de ilk ateş yandı - Son Dakika

Kayseri Şeker'de ilk ateş yandı

Kayseri Şeker'de yaklaşan Pancar Alım Kampanyanın ilk meşalesi olan Kireç Ocağı, bu yıl 66. kez yakılarak, hizmete girdi.

Kayseri Şeker'de ilk ateş yandı, System.String[]

Kayseri Şeker'de yaklaşan Pancar Alım Kampanyanın ilk meşalesi olan Kireç Ocağı, bu yıl 66. kez yakılarak, hizmete girdi.

Pandemi nedeniyle Kayseri Şeker kireç ocağı önünde gerçekleştirilen sade törene; Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Genel Müdür Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Gedik, Sırrı Doğanlı, Selcen Erişen, Birim Müdürleri ve sınırlı sayıda çalışan katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kireç Ocağının ateşlenmesinin kendisi için çok farklı bir anlam taşıdığını belirterek, şöyle devam etti. "Bu ocağın tütmesi, benim ruhumda farklı anlamlar ifade ediyor. Ruhumuzun derinliklerine yer eden bu konuya ayrıca bir başlık açmak istiyorum. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un, "Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak" sözleri gibi, ocağımızın tütmesi de bu manada çok değerlidir. Vatanın, Devletin ve Milletin varlığı, işte bu ocağımızın tütmesi ile ilişkilendiriliyor. Türk yurdunda bir tane dahi ocak tütüyor olsa, hala ümit var demektir. İşte bu güzide tesislerdeki ocakların tütmesi de bu mana da bizim için çok önemlidir. Ocağımızın tütmesi demek, on binlerce insanımızın geliri, geçimi ve geleceği demektir"

Başkan Akay, Pandemi nedeniyle üretimin aksamaması adına herkese önemli sorumluluklar düştüğünü de belirterek, "Aslında zor bir dönemi yaşıyoruz, Pandemi nedeniyle çok dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Özellikle kampanya dönemimize hayırla başlayıp, hayırla tamamlayabilmek için çok dikkatli olmamız gerekecek, bu manada hepimize büyük görevler düştüğü kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

Başkan Akay'ın konuşmasının ardından dualar eşliğinde kurban kesildi ve kireç ocağı sırasıyla, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Genel Müdür Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Gedik, Sırrı Doğanlı ve Selcen Erişen tarafından ateşlenerek, hizmete açıldı. - KAYSERİ

Yönetim Kurulu, Kayseri Şeker, Kayseri, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayseri Şeker'de ilk ateş yandı - Son Dakika Ekonomi

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