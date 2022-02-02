Kayseri Şeker'de pancar bedeli ödemeleri başladı - Son Dakika

Kayseri Şeker, 2021-2022 sezonu 582 milyon liralık pancar bedeli ödemelerine başlandığı açıklandı.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yıl içerisinde verilen ayni ve nakdi avanslar sonrası kalan 582 milyon 444 bin 584 liralık tutar çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

11 Şubat'ta tamamlanacak ödemelerin ilk gününde, Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı ve Yenipazar bölgesi çiftçileri pancar bedellerini aldı.

Ödemelerin ilk gününde Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Yıldız, Denetim Kurulu Üyesi Ümit Korkmaz, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güzar ve Kayseri Şeker Genel Müdür Yardımcısı Hulusi Yüksel de çiftçilerin mutluluğuna ortak oldu.

13 bin 878 çiftçi ile yaptığı sözleşme çerçevesinde Kayseri Şeker, 11 Şubat'ta sona erecek ödeme takvimi ile toplam 1 milyar 352 milyon 126 bin 111 lira pancar ödemesi gerçekleştirmiş olacak.

Kayseri Şeker'in açıkladığı ödeme takvimine göre bugün Çandır, Yenifakılı ve Yenipazar'da, 2-3 Şubat'ta Boğazlıyan'da, 4 Şubat'ta Kayseri, Bünyan ve Pınarbaşı'da, 9 Şubat'ta Gemerek ve Şarkışla'da, 10 Şubat'ta Develi, Sarıoğlan ve Yeşilhisar'da, 11 Şubat'ta Turhal, Çamlıbel, Niksar, Yıldızeli, Zile, Tokat, Artova, Pazar ve Sivas'ta çiftçilere ödeme yapılacak.