Kayseri Şeker'de toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Şeker'de toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika

Kayseri Şeker'de toplu iş sözleşmesi sevinci

7 saat önce

Kayseri Şeker Fabrikası'nın iştiraklerinden Pankent ve Pandoğa'da üçüncü toplu iş sözleşmesi sevinci yaşandı.

Kayseri Şeker'de toplu iş sözleşmesi sevinci, System.String[]

Kayseri Şeker Fabrikası'nın iştiraklerinden Pankent ve Pandoğa'da üçüncü toplu iş sözleşmesi sevinci yaşandı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pankent'te 87, Pandoğa'da 44 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay imzaladı.

Törende konuşan Akay, uzun süren görüşmelerin ardından sonuca ulaştıklarını belirtti.

Akay, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar ve kamu kuruluşlarının yapmış olduğu zamları göz önüne aldığımızda, Kayseri Şeker'in farklılığı burada da kendisini açıkça göstermiş oldu. Kayseri Şeker şimdiye kadar olduğu gibi bugün de çalışanlarını memnun edebilecek bir tavır içerisinde olmuştur. Bizler Kayseri Şeker ile iştirakleri arasında bir farklılık olsun istemiyoruz. Çalışanlarımızın sosyal ve ücret hakları bakımından, her konuda aynı haklara sahip olmasını istiyoruz. Bunun için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz."

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise en iyi toplu iş sözleşmelerini Kayseri'de imzaladıklarını aktardı.

Gök, "Ülkemizin şartlarında, mülteci sayısının 4 milyona ulaştığı, işsizlik rakamlarının 5 milyona dayandığı bir ortamda, bu şartlarla rekabet eden kurumsal yapıya ulaşmış kurumlarımızın ayakta durması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bunun sağlanması ve bir kuruş dahi alın terinizin zayi edilmemesi için mücadelemizi, var gücümüzle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Toptan gıda mağazasında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
Albayraklar Savunma, sektörden çekilme kararı aldı AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 23:24:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Şeker'de toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]