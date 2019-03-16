Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker'den Amasya Şeker'e Ziyaret

Kayseri Şeker'den Amasya Şeker'e Ziyaret

1 saat önce

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve beraberindeki heyet Amasya Şeker'i ziyaret etti.

Kayseri Şeker'den Amasya Şeker'e Ziyaret, System.String[]
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve beraberindeki heyet Amasya Şeker'i ziyaret etti.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yönetim kurulu üyelerinden Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu, Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel, Turhal Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Burhanettin Türkaslan ve Çiftçi Koordinatörü Salih Yoka ile birlikte Amasya Şeker'i ziyaret etti.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ziyaret ile ilgili olarak, Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatçi ve Yönetim kurulu üyeleri ile görüşmenin yanında, Amasya Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğe atanan Cemal Sunulu'ya hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatçi ise, "Şeker sektörünün ve Türkiye'nin lokomotifi olan Kayseri Şeker'in yöneticileri ile bir araya gelmekten kıvanç duyduk. Kendileri ile sektördeki uygulamalar ve sektörün geleceği konusunda istişarelerde bulunduk" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:24 Kaynak: İHA

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