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Son Dakika Güncel Kayseri Şeker'den Barış Pınarı Harekatına Fetih Sureli destek

Kayseri Şeker'den Barış Pınarı Harekatına Fetih Sureli destek

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde Kayseri Şeker Fabrikası tarafından Kayseri Şeker Fabrikası'nda Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Kayseri Şeker'den Barış Pınarı Harekatına Fetih Sureli destek, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde Kayseri Şeker Fabrikası tarafından Kayseri Şeker Fabrikası'nda Fetih Suresi okunarak dua edildi.


Türk ordusunun; Türk Milleti'nin varlığına kasteden terör yuvalarına karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na Kayseri Şeker Fabrikası da dualarla destek verdi. Fabrika İşletme Binası önünde düzenlenen programda Fetih Suresi okundu. Daha sonra konuşma yapan Başkan Hüseyin Akay Mehmetçiklerle beraber olduklarını ifade ederek; "Kayseri Şeker ailesinin aziz mensupları ve büyük Türk Milleti'nin şerefli bireyleri olarak ülkemizin güney sınırlarının ilerisinde kahraman ordularımızca başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçiklerimizle bir ve beraber olduğumuzu ilan etmek, haykırmak için bu Cuma vaktinde toplanmış bulunuyoruz. Bugün harekata katılan kahramanlarımızın tekbir seslerinin Orta Asya'dan Anadolu'ya at sırtında yürüyen Alp erenlerin, Rumeli gazilerinin tekbir sesleriyle birlikte olduğunu biliyoruz. Aynı ruhu yaşadıklarını, aynı duyguyu hissettiklerini biliyoruz. Çünkü bizler de aynısını hissediyoruz. Bizler, bedenen burada olsak da ruhumuzla birlikte oradayız. İnanıyoruz ki büyük Türk Milleti'nin tüm mensupları da oradadırlar. Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman ordumuz için bu mübarek zamanda yüce Mevlamıza dualarımızı ve dileklerimizi hep birlikte ulaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Konuşmasının ardından Akay ve Kayseri Şeker Fabrikası personelleri dua etti. - KAYSERİ

Barış Pınarı Harekatı, Kayseri Şeker, Fetih Suresi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:33 Kaynak: İHA
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