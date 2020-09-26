Kayseri Şeker'den bin tablet sözü - Son Dakika

Kayseri Şeker'den bin tablet sözü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uzaktan eğitim gören yardıma muhtaç öğrencilere yönelik başlatılan tablet kampanyasına özel ilgi göstermeye devam ediyor.

Kayseri Şeker'den bin tablet sözü, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uzaktan eğitim gören yardıma muhtaç öğrencilere yönelik başlatılan tablet kampanyasına özel ilgi göstermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyelerin 10 bin tableti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamasıyla yetinmeyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri Şeker Fabrikası'nda düzenlenen törende, Başkan Hüseyin Akay'ı da kampanyaya katılmaya davet ederek, bin tablet sözü aldı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Şeker Fabrikası tarafından bu yıl 66'ncısı düzenlenen Pancar Alım Kampanya Açılışı'na katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis, Baki Ersoy ve İsmail Özdemir'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetlinin katıldığı kampanya açılışında Başkan Büyükkılıç'ın gündeminde uzaktan eğitim için büyük önem taşıyan tablet konusu vardı. Kayseri çiftçisini ve ekonomisini yakından ilgilendiren pancar alım kampanyasının açılışında mikrofonu eline alarak tablet konusunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Kayseri'deki belediyelerin 10 bin tablet desteği verdiğini hatırlatarak, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'ı kampanyaya katılmaya davet etti. "Çiftçi çocuklarının uzaktan eğitiminde kullanılmak üzere Kayseri Şeker'den de bin tablet bekliyoruz" diyen Başkan Büyükkılıç'ın yaklaşımına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de destek verdi. Pancar çiftçisinin çocuklarının eğitimine her zaman destek verdiklerini kaydeden Başkan Akay, Büyükkılıç'ın daveti üzerine, "1000 tablet hayırlı olsun" karşılığını verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde 10 bin tablet ile başlayan destek kampanyasında tablet sayısı 11 bine ulaşırken, bu sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. - KAYSERİ

Kayseri Şeker'den bin tablet sözü
Kayseri Şeker'den bin tablet sözü
Kayseri Şeker'den bin tablet sözü

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Şeker, Kayseri, Tablet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Şeker'den bin tablet sözü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti "Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı
Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı         
18:56
Kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı Kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı         
18:25
MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti         
17:22
Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz         
16:44
Hülya Avşar'ın Ayvalık'ta Çiçek Adası'nı satın alacağı iddiası yalanlandı Hülya Avşar'ın Ayvalık'ta Çiçek Adası'nı satın alacağı iddiası yalanlandı         
16:18
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 19:02:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Şeker'den bin tablet sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei