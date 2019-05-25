Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker'den Boğazlıyan'a 20 milyon lira yatırım

Kayseri Şeker'den Boğazlıyan'a 20 milyon lira yatırım

5 saat önce

Kayseri Şeker'den, Boğazlıyan Şeker Fabrikası'na 20 milyon lira yatırım yapıldığı bildirildi.

Kayseri Şeker'den Boğazlıyan'a 20 milyon lira yatırım, System.String[]
Kayseri Şeker'den, Boğazlıyan Şeker Fabrikası'na 20 milyon lira yatırım yapıldığı bildirildi.
Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda düzenlenen iftar programında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Turhal Şeker Fabrikası'nda arkadaşlarının can siperane çalışarak büyük başarı ortaya koyduklarını ve özelleşen 10 şeker fabrikası içerisinde özelleşmenin yüz akı haline getirdiklerini ifade etti.
Boğazlıyan Şeker Fabrikası'na bu sene yapılan 40 bin tonluk bir şeker deposunun fabrikanın büyük bir ihtiyacını karşıladığını belirten Akay, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda arıtma tesisi ihtiyacı da vardı onlarla birlikte 2019 yılında Boğazlıyan'da yaklaşık 20 milyon civarında bir yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Biz bu yatırımlarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Bu kadar ağır bedelin altına girmenin yanında yatırımlarımızdan hiçbir şekilde ödün vermiyoruz. Aslında Boğazlıyan çok yatırım isteyen, çok yatırım hak eden bir ilçe, bir bölge. Biz bunu biliyoruz, görüyoruz ve bunu da planlamaya çalışıyoruz. Boğazlıyan'da yaptığımız 40 bin tonluk lisanslı deponun artık yetişmediğini, bu lisanslı deponun kapasitesinin artırılması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah bu konuda çalışmalar yapacağız."
Programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası genel müdürü, genel müdür yardımcıları, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çiftçiler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:57 Kaynak: AA
Kayseri Şeker, Boğazlıyan, Kayseri, Ekonomi
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