Kayseri Şeker'den çiftçisine bayram avansı
19 dakika önce
Ramazan Bayramı öncesinde Kayseri Şeker, yarın çiftçilerine Bayram Avansı ödeyecek.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:51 Kaynak: İHA
öncesinde Kayseri Şeker
, yarın çiftçilerine Bayram Avansı ödeyecek.
Kayseri, Yozgat
, Tokat
ve Sivas
Bölgesi'nden 15 bin çiftçiye yaklaşık 9 milyon lira Bayram Avansı ödenecek. 3 TL/ton şeklinde yapılacak ödemeler, İş Bankası
, Vakıf Bank
, Ziraat Bankası
, Deniz Bank ve Şeker Bank üzerinden gerçekleştirilecek. Tüm çiftçilerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay
; "Çiftçilerimizin Bayram'da sıkıntı yaşamamaları için yarın itibariyle Bayram Avanslarını ödeyeceğiz. Kayseri Şeker her zaman çiftçisinin yanında olmaya devam edecek. Çiftçilerimiz bayram avanslarını güle güle harcasınlar" dedi. - KAYSERİ
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