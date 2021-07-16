Üye Girişi
Kayseri Şeker'den çiftçisine çifte bayram - Son Dakika

Kayseri Şeker'den çiftçisine çifte bayram

16 Temmuz 2021 Cuma 10:15
Kayseri Şeker'den çiftçisine çifte bayram, System.String[]

Kayseri Şeker, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde üreticisine çifte Bayram müjdesi verdi.

Kayseri Şeker, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde üreticisine çifte Bayram müjdesi verdi. Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Tokat, Amasya ve Sivas illerinde pancar ekimi yapan 12 bin 139 çiftçiye 14 milyon 855 bin lira Bayram Avansı ödeyen Kayseri Şeker, iklimsel zorlukların yaşandığı bu dönemde, ekimden hasada kadar olan tüm süreçte üreticisinin yanında olmaya devam ediyor.

Türkiye'de tarımın ve tarıma dayalı endüstrinin referans markası olarak gösterilen Kayseri Şeker, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Amasya ve Anadolu'nun dört bir köşesindeki yüzlerce köyde, bölge ekonomisi adına çok önemli bir görev üstlenerek, üretimden tüketime kadar her süreçte üreticisine güç katmaya devam ediyor.

İklimsel koşulların zorlaştığı, kuraklığın etken olduğu ve Pandemi sürecinin devam ettiği bir dönemde, çiftçisine Kampanya Dönemi süresince ayni ve nakdi avanslar ile destek olan Kayseri Şeker, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarına bağlı ekim yapan binlerce pancar üreticisine ton başına 5 TL Bayram avansı ödüyor. Toplam 3 Fabrika 21 Bölgede ekim yapan 12 bin 139 üreticiye 14 milyon 855 bin lira Avans ödemeye başlayan Kayseri Şeker, bugüne kadar sözleşmeli pancar ekimi yapan 13 bin 878 çiftçiye 359 milyon 498 bin lira ayni ve nakdi avans ödeyen sektördeki tek kuruluş oldu.

Pancar üreticilerinin Kurban Bayramlarını tebrik eden Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve üretimde sürdürülebilirliklerini arttırmak adına var gücüyle mücadele eden Kayseri Şeker'in, yine bu anlayış çerçevesinde, geleceği tasarladıkları tüm projeler ile sadece şeker pancarının değil, tarım sektörünün gelişimine büyük katkılar sunduğunu ifade etti. Çiftçilerin yaklaşan Kurban Bayramı'nı da kutlayarak, ağız tadıyla mutlu bir bayram geçirmelerini temenni eden Başkan Akay, üretimin her aşamasında büyük bir özveri ile çalışarak, tarlasına, tarıma ve tarımın geleceğine sahip çıkan çiftçilerin yanında olabilmek adına, Ton başına 5 Lira şeklinde, toplamda 14 milyon 855 bin liralık Kurban Bayramı avansının çiftçilere bugün itibarıyla ödenmeye başladığını ifade etti. - KAYSERİ

Kayseri Şeker'den çiftçisine çifte bayram

Kayseri Şeker, Kayseri, Kurban, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayseri Şeker'den çiftçisine çifte bayram - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, 09:59 Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, "Aşı kısırlık yapıyor" söylentilerine karşı kapı kapı geziyor Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, 09:41 Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek 09:35 Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek
Simge ve Rubato'ya sahnede şaşırtıcı sürpriz! Ünlü oyuncu birden sahneye fırladı, izleyiciler kahkahaya boğuldu 09:19 Simge ve Rubato'ya sahnede şaşırtıcı sürpriz! Ünlü oyuncu birden sahneye fırladı, izleyiciler kahkahaya boğuldu 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 09:15 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin 08:28 Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı 18:39 Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü 18:00 Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü

Son Dakika Haberleri
09:40 Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı
09:38 YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu
09:35 Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek
09:27 Terörle mücadele operasyonlarını 3 kelime ile özetledi! Bakan Soylu: Boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz
09:25 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde 90 bin camide aynı anda sela okundu
09:23 Bitcoin'de kartlar yeniden dağıtılıyor! Twitter CEO'sundan dengeleri değiştirecek hamle
09:22 Mersin'deki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli konuştu: Biraz daha kolayladık
09:19 Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi
09:14 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı
18:58 Şarkıcı Gülden'e eski eşinden tehdit! Yeni yayınlanan şarkısının altına yorum yaptı
Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi         
10:09
Kurban pazarının ilgi odağı! Sahibi, gözü baktığı 4 boynuzlu koça 10 bin lira istiyor Kurban pazarının ilgi odağı! Sahibi, gözü baktığı 4 boynuzlu koça 10 bin lira istiyor         
09:51
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Şirinler çetesine yapılan operasyonda çelik kafeslerin içinde bulundular! ''Kendi rızamızla girmiştik'' dediler Şirinler çetesine yapılan operasyonda çelik kafeslerin içinde bulundular! ''Kendi rızamızla girmiştik'' dediler         
09:24
Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi         
09:19
Cumhuriyet savcısının gözü önünde 10 yaşındaki çocuğa tekme tokat dayak Cumhuriyet savcısının gözü önünde 10 yaşındaki çocuğa tekme tokat dayak         
09:03
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu         
17:58
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı         
16:59
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 10:32:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Şeker'den çiftçisine çifte bayram - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement