Kayseri Şeker'den çiftçiye 58 milyon 369 bin TL'lik sulama avansı - Son Dakika

Kayseri Şeker Fabrikası, kurak geçen mevsim koşulları ve zorlu ekim şartlarında üretim yapmaya çalışan pancar üreticilerine 58 milyon 369 bin liralık sulama avansı ödeyecek.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Tokat, Amasya ve Sivas'ta pancar ekimi yapan çiftçilere, 28 Temmuz itibariyle sulama avansı ödenmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kuraklığın etken olduğu bu dönemde 58 milyon 369 bin TL'lik sulama avansıyla üreticileri bir nebze olsun rahatlatabilmeyi amaçladıklarını belirtti.

Su kaynaklarındaki azalmanın, tarımın geleceği açısından çok riskli olduğuna dikkati çeken Akay, şunları kaydetti:

"Tarımın sürdürülebilir olması, su kaynaklarımızın ve tarım arazilerimizin korunması adına su kaynaklarının akılcı, verimli ve ekonomik kullanılması, buna ek olarak da üreticilerin azami şekilde desteklenmesi, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu ilkeden hareketle çabasından hiçbir ödün vermeyen Kayseri Şeker, üretimin her aşamasında büyük bir cefa gösteren pancar üreticilerini, ekimden hasada kadar geçen tüm süreçte desteklemekte, bunu da ayni ve nakdi avanslar şekilde üreticisine yansıtmaktadır. Çiftçilerimizi bu kurak kampanya döneminde bir nebze olsun serinletebilmek adına ödemeye başladığımız 58 milyon 369 bin liralık sulama avanslarının kendilerine hayırlı olmasını diliyor, çiftçilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum."