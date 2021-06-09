Üye Girişi
Kayseri Şeker'den halka arz öncesi oda başkanlarına ziyaret - Son Dakika

Kayseri Şeker'den halka arz öncesi oda başkanlarına ziyaret

09.06.2021 10:27
Kayseri Şeker'den halka arz öncesi oda başkanlarına ziyaret, System.String[]

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik ve Genel Müdür Yardımcısı Selcen Erişen, halka arzına sayılı günler kalan Kayseri Şeker'in bu konudaki çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmak ve istişarede bulunmak üzere...

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik ve Genel Müdür Yardımcısı Selcen Erişen, halka arzına sayılı günler kalan Kayseri Şeker'in bu konudaki çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmak ve istişarede bulunmak üzere Kayseri Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Odası Başkanlarını ziyaret ettiler.

İlk olarak Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi'yi makamında ziyaret eden Başkan Akay ve beraberindekiler, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, İncesu OSB Başkanı Ali Baktır, KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanlık Divan Üyeleri ile bir süre görüş alışverişinde bulundular. Kayseri Şeker'in halka arzı ile birlikte yaşanacak ekonomik gelişmelerin ve Kayseri Şeker'in dünya pazarındaki yeri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Başkan Akay, Kayseri Şeker'in sürekli büyüyen dinamik yapısının, halka arz süreci ile birlikte daha disiplinli, kurumsal ve çok daha aktif bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise Kayseri Şeker'in kurumsal hedeflerini ve üreticiye sahip çıkan sürdürülebilir çalışmalarını övgüyle takip ettiklerini belirterek, halka arz sürecinde Başkan Akay ve emeği geçen tüm yöneticilere teşekkür etti.

Daha sonra Kayseri Ticaret Odasına geçerek Oda Başkanı Ömer Gülsoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alkan ile makamında bir araya gelen Başkan Akay ve beraberindeki heyet, Kayseri Şeker'in Kayseri'nin önemli bir değeri olduğunu ve halka arz öncesi Kayseri Ticaret erbabının bu konudaki desteklerinin çok önemli olduğunu ifade etti. Akay, Başkan Ömer Gülsoy ile ekibinin dostluğunu ve nezaketini yakından gördüklerini de belirterek, "Kayseri Şeker sektöründe bir ilki gerçekleştirme noktasında önemli bir çalışmaya başladı. Kayseri Şekerin adını dünyaya duyurmak için bir girişimde bulunduk. Halka arz çalışmaları konusunda Sermaye Piyasa Kurulu süreci devam ediyor. Bu konuda Başkan Gülsoy'a bilgiler sunduk. Kayseri'deki ticaret erbabı adına destekler talep ettik, çünkü Kayseri Şeker, şehrimizin değerli bir markasıdır" şeklinde konuştu.

Başkan Gülsoy ise Kayseri Şeker Yöneticilerini KTO'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Halka arz noktasında da yaptığınız çalışmaları takdir ediyor ve yakından takip ediyoruz. Türkiye'de şeker sektöründe faaliyet yürüten bir kooperatif kuruluşu ilk defa böyle bir teşebbüsü gerçekleştirme noktasına geldi. İnşallah Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir an önce karar gelir. Kayseri Şekerin yatırım ve büyüme planlarını gayet başarılı buluyorum, Kayseri'nin göz bebeği bir markamızsınız" dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Gülsoy, günün anısına Başkan Akay'a plaket takdim etti.

Son olarak Kayseri Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Başkan Akay ve Şirket Genel Müdürü İsmail Gedik, Oda Başkanı Recep Bağlamış ile bir süre karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Kayseri Ticaret Borsası'nın en fazla tescil yaptıran üyesi olan Kayseri Şeker'in, yatırım ve büyüme planları, halka arz konusu ve diğer çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Başkan Akay, Oda Başkanı Recep Bağlamış ve Yönetim Kurulu Üyelerine, gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Şeker'in halka arz çalışmaları ve yürüttüğü tüm örnek projeler için Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik'e başarılar diledi. - KAYSERİ

Kayseri Şeker'den halka arz öncesi oda başkanlarına ziyaret

Kayseri Şeker, Hüseyin Akay, Kayseri, Gedik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayseri Şeker'den halka arz öncesi oda başkanlarına ziyaret - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak 12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı 12:01 Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor 11:52 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu 11:44 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu Benzin istasyonunda araç alev topuna döndü, sürücü canını son anda kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi 11:34 Benzin istasyonunda araç alev topuna döndü, sürücü canını son anda kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına 11:32 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış
Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi 11:03 Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu 10:40 Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu

Son Dakika Haberleri
12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek
11:51 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
11:43 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu
11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı
11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
11:31 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış
11:11 El Salvador Bitcoin'i yasal hale getirdi! Resmi para birimi yaptılar
11:05 Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında
11:05 ABD Dışişleri Bakanı'ndan olay yaratacak ifadeler: Türkiye NATO müttefiki gibi davranmıyor
Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi         
12:06
Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek         
12:03
10 numara arayışlarına hız veren Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için tüm imkanları seferber etti 10 numara arayışlarına hız veren Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için tüm imkanları seferber etti         
11:55
Evini ateşe veren kadın, Evini ateşe veren kadın, "Bırakın yansın" diyerek arkasına bakmadan uzaklaştı         
11:49
Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı         
11:37
Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun         
11:32
Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında         
11:06
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu         
10:42
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 12:11:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Şeker'den halka arz öncesi oda başkanlarına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement