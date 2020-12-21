Kayseri Şeker'den 'İhale' açıklaması - Son Dakika

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamada, Erciyes Kayak Merkezi'nde 18 işyerinin kiraya verilmesiyle ilgili, "Kayseri Şeker'de görev yapan herhangi bir kişinin ihaleye girmesi, emlak alması veya emlak kiralamasına mani bir durum yoktur" denildi.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklama şu şekilde:

" Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce Erciyes Kayak Merkezindeki 18 iş yerinin kiraya verilmesi için yapılan ihaleyi basından ve sosyal medyadan öğrenmiş bulunuyoruz. Yine öğrendiğimize göre; bu ihaleye giren ve en yüksek bedeli veren grup içerisinde şirketimizde yönetici pozisyonunda görev yapan Selcen Erişen de bulunmaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ihalesine giren, teklif veren ve verilen tekliflerle ilgili değerlendirme yapacak olan, ihale kanunu hükümlerine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili kurullarıdır. Kayseri Şeker'de görev yapan herhangi bir kişinin ihaleye girmesi, emlak alması veya emlak kiralamasına mani bir durum yoktur. Kayseri Şeker'in adı geçen yöneticisinin ihaleye girmesi ve kazanması, Şirketimizin ve en büyük hissedarımız olan Kayseri Pancar Kooperatifi'nin hiçbir yöneticisinin bilgisi dahilinde olmamıştır. Gerek Kayseri Pancar Kooperatifi, gerekse Kayseri Şeker Yönetim Kurulu ve yöneticileri konu ile ilgili haber basında ve sosyal medyada yer aldıktan sonra bilgi sahibi olmuşlardır. Dolayısıyla bu ihale ile ilgili Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker'in herhangi bir ilgisi, bilgisi, maddi, manevi bir etkisi de, katkısı da olmamıştır, olması da söz konusu değildir." - KAYSERİ