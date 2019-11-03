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Kayseri Şeker'den Kazakistan'a ziyaret

7 saat önce

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği organizasyonunda, Kayseri Şeker heyeti Kazakistan Pavlodar bölgesi ve başkent Nur Sultan'da temaslarda bulundu.

Kayseri Şeker'den Kazakistan'a ziyaret, System.String[]

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği organizasyonunda, Kayseri Şeker heyeti Kazakistan Pavlodar bölgesi ve başkent Nur Sultan'da temaslarda bulundu.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan açıklamaya göre, fabrika çalışanları Kazakistan Başbakan Yardımcısı, Tarım Bakanı, Pavlodar Bölgesi Valisi ve Sarmuk Kazyna İnvest Genel Müdürü ile toplantı gerçekleştirdi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ziyaretle ilgili şunları kaydetti:

"Kardeş Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin isteği ve organizasyonunda, Kazakistan'a yaptığımız seyahatte Pavlodar bölgesi ve başkent Nur Sultan'da temaslarda bulunduk. Başbakan Yardımcısı, Tarım Bakanı, Pavlodar Bölgesi Valisi ve Sarmuk Kazyna İnvest Genel Müdürü ile toplantılar gerçekleştirdik. Pavlodar Bölgesine yapılması düşünülen şeker fabrikası ile ilgili ön inceleme ve değerlendirmeler yaptık. Kayseri Şeker'in isminin ve gücünün Türkiye sınırlarını aştığını gördük. Allah zeval vermesin. Ülkemiz ve çiftçimiz adına doğru işler yapmayı nasip eylesin."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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