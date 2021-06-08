KTO Başkanı Gülsoy Kayseri Şeker'in halka açılma çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Şeker Fabrikası'nın halka arz edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Tüm halkımızın Kayseri Şeker'e sahip çıkmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bizim şehrimizin markası, çiftçi dostu, aynı zamanda şehrimizin ekonomisine de müthiş katkı veren bir kurumsal şirket." ifadelerini kullandı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülsoy, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü İsmail Gedik, İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İç Denetim Başkanı ve aynı zamanda KTO Meclis Katibi Selcen Erişen'i ağırladı.

Gülsoy, Kayseri'nin en eski ve köklü kurumsal şirketlerinden olan Kayseri Şeker'in 30 kurumsal ortağı, üç şeker fabrikasıyla Türkiye'deki şeker sektörü içerisinde yüzde 17'lik paya sahip olduğunu belirtti.

Kayseri Şeker'in halka açılmasıyla ilgili görüşlerini de paylaşan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Halka açılma noktasında da yaptığınız çalışmaları takdir ediyor ve yakından takip ediyoruz. İlk defa Türkiye'de şeker sektöründe faaliyet yürüten bir kooperatif kuruluşu böyle bir teşebbüsü gerçekleştirme noktasına geldi. İnşallah Sermaye Piyasası Kurulu'ndan biran önce karar gelir. Bu noktada Türkiye'deki şeker sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlere ve kooperatif kuruluşlarına örnek olacağınıza da inanıyorum. Kayseri Şeker'in yatırım ve büyüme planlarını gayet başarılı buluyor, devamını diliyorum. Biz de hep şunu söylüyoruz, ekonominin kurtuluş reçetesi, kurumsallaşma, markalaşma, halka açılma ve yabancı ortaklık. Halka açılmayı da tamamlarsınız inşallah daha başarılı olacaksınız diye düşünüyorum. Tüm halkımızın Kayseri Şeker'e sahip çıkmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bizim şehrimizin markası, çiftçi dostu, aynı zamanda şehrimizin ekonomisine de müthiş katkı veren bir kurumsal şirket."

Kooperatif Başkanı Akay ise halka arz konusunda Başkan Gülsoy'a bilgi verdiklerini, Kayseri'deki ticaret erbabı adına destek talep ettiklerini çünkü Kayseri Şeker'in kentin değerli bir markası olduğunu ifade etti.