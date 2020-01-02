Kayseri Şeker'den, Nijer'e küp şeker ihracı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kayseri Şeker'den, Nijer'e küp şeker ihracı - Son Dakika Ekonomi

Kayseri Şeker'den, Nijer'e küp şeker ihracı

6 saat önce

KAYSERİ Şeker Fabrikası, Nijer Cumhuriyeti'ne küp şeker ihracatı yapmaya başladı.

Kayseri Şeker'den, Nijer'e küp şeker ihracı, System.String[]

KAYSERİ Şeker Fabrikası, Nijer Cumhuriyeti'ne küp şeker ihracatı yapmaya başladı.

Şeker ihtiyacının büyük bir kısmını Avrupa'dan temin eden Afrika ülkelerinden Nijer, başarılı çalışmalar gerçekleştiren Kayseri Şeker Fabrikası'ndan 240 tonluk küp şeker alımı yaptı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Afrika'daki ülkelerin Kayseri Şeker'i tercih etmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu anlayış çerçevesinde, sadece yurt içi ihtiyacı karşılamak noktasında değil, aynı zamanda yurt dışına ihracat yapma arzusunda ve niyetindeyiz. Bugün Kayseri Şeker açısından çok önemli bir adım atılmış oluyor. İnşallah devamı gelir diye ümit ediyorum" dedi.

Başkan Akay, Türkiye'de şeker ithalatının gündem oluşturduğu günlerde, Kayseri Şeker'in böyle bir iş yapıyor olmasının çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Kayseri Şeker olarak, Afrika'daki Nijer ülkesine ilk kez küp şeker ihracatı yapmaya başladık. Aslında Nijer'in ne kadar uzakta olduğunu halkımız belki hemen hatırlayamayabilir, ona bir vurgu yapmamız gerekirse, Kayseri'den yola çıkan şekerlerimiz, 40 günlük gemi seyahatinin ardından Afrika'daki Benin Limanı'na inecek ve oradan da bin kilometrelik bir kara yolculuğu ile orta Afrika'daki Nijer'e ulaşmış olacak. Bu sayede Afrika'ya 240 ton şeker ihracatı gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.


Kayseri Şeker, Kayseri, Nijer, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
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