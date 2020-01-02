Kayseri Şeker'den, Nijer'e küp şeker ihracı

KAYSERİ Şeker Fabrikası, Nijer Cumhuriyeti'ne küp şeker ihracatı yapmaya başladı.

Şeker ihtiyacının büyük bir kısmını Avrupa'dan temin eden Afrika ülkelerinden Nijer, başarılı çalışmalar gerçekleştiren Kayseri Şeker Fabrikası'ndan 240 tonluk küp şeker alımı yaptı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Afrika'daki ülkelerin Kayseri Şeker'i tercih etmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu anlayış çerçevesinde, sadece yurt içi ihtiyacı karşılamak noktasında değil, aynı zamanda yurt dışına ihracat yapma arzusunda ve niyetindeyiz. Bugün Kayseri Şeker açısından çok önemli bir adım atılmış oluyor. İnşallah devamı gelir diye ümit ediyorum" dedi.