Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker'den Pancar Çiftçisine Mazot Avansı

Kayseri Şeker'den Pancar Çiftçisine Mazot Avansı

39 dakika önce

Kayseri Şeker tarafından 2019-2020 kampanya dönemindeki ekim ve çapa faaliyetleri için pancar ekicilerine mazot avansı verilmeye başlandı.

Kayseri Şeker'den Pancar Çiftçisine Mazot Avansı, System.String[]
Kayseri Şeker tarafından 2019-2020 kampanya dönemindeki ekim ve çapa faaliyetleri için pancar ekicilerine mazot avansı verilmeye başlandı.

Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere, ekim ve çapa için mart ayında ton başına 1.5 litre olmak üzere 3 Milyon litre mazot avansı sağlanacağı belirtildi.

Kampanya dönemi içerisinde ayrıca; sulama için Temmuz ayında ve söküm için eylül ayında olmak üzere iki safer daha yine ton başına 1.5 litre olmak üzere toplamda üç seferde yaklaşık dokuz Milyon litre mazot avansı verilecek olması çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:27 Kaynak: İHA

Kayseri Şeker, Güncel
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