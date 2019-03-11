Kayseri Şeker'den Pancar Çiftçisine Mazot Avansı
39 dakika önce
Kayseri Şeker tarafından 2019-2020 kampanya dönemindeki ekim ve çapa faaliyetleri için pancar ekicilerine mazot avansı verilmeye başlandı.
Kayseri Şeker
tarafından 2019-2020 kampanya dönemindeki ekim ve çapa faaliyetleri için pancar ekicilerine mazot avansı verilmeye başlandı.
Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere, ekim ve çapa için mart ayında ton başına 1.5 litre olmak üzere 3 Milyon litre mazot avansı sağlanacağı belirtildi.
Kampanya dönemi içerisinde ayrıca; sulama için Temmuz ayında ve söküm için eylül ayında olmak üzere iki safer daha yine ton başına 1.5 litre olmak üzere toplamda üç seferde yaklaşık dokuz Milyon litre mazot avansı verilecek olması çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:27 Kaynak: İHA
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