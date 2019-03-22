Kayseri Şeker'den tanzim satış mağazası
1 saat önce
Kayseri Şeker Fabrikası tarafından üretilen tarımsal ürünler, kurulan tanzim satış mağazasıyla birinci elden satılmaya başlandı.
Kayseri Şeker
Fabrikası tarafından üretilen tarımsal ürünler, kurulan tanzim satış mağazasıyla birinci elden satılmaya başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:32
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Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı
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