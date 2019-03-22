Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker'den tanzim satış mağazası

Kayseri Şeker'den tanzim satış mağazası

1 saat önce

Kayseri Şeker Fabrikası tarafından üretilen tarımsal ürünler, kurulan tanzim satış mağazasıyla birinci elden satılmaya başlandı.

Kayseri Şeker'den tanzim satış mağazası, System.String[]
Kayseri Şeker Fabrikası tarafından üretilen tarımsal ürünler, kurulan tanzim satış mağazasıyla birinci elden satılmaya başlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:32 

Kayseri Şeker, Ekonomi
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