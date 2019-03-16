Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker'den Tarla Günü Etkinliği

Kayseri Şeker'den Tarla Günü Etkinliği

27 dakika önce

Kayseri Şeker tarla günü etkinlikleri kapsamında pancar tohumlarını Yolyanı köyünde dualar eşliğinde toprakla buluşturdu.

Kayseri Şeker'den Tarla Günü Etkinliği, System.String[]
Kayseri Şeker tarla günü etkinlikleri kapsamında pancar tohumlarını Yolyanı köyünde dualar eşliğinde toprakla buluşturdu.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, tarla günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen program Turhal Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Amasya merkeze bağlı 8 köyü temsilen Yolyanı köyünde yapıldı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, tarla gününde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Çiftçi kazanmadan, çiftçi üretmeden Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması mümkün değil. Onun için hep birlikte inşallah üretim işini başarılı bir şekilde gerçekleştirmeliyiz. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz derler. Biz de Kayseri Şeker ekibi olarak Turhal Şeker Fabrikamız ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Amasya'ya bağlı Yolyanı köyünde çiftçilerimizle pancar ekim faaliyeti için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Türkiye'nin son aylarda tarım ve tarımsal ürünlerle ilgili sıkıntıları dikkate aldığımızda çiftçinin ne kadar önemli olduğu, üretimin ne kadar önemli olduğu daha net bir şekilde anlaşılmaktadır.
Üretim yapmak kolay bir iş değildir. Üretim yapmak zor, zahmetli ve meşakkatli bir iştir. Çiftçinin imkanları kısıtlıdır."

Çok sayıda çiftçi ve kooperatif yetkilisinin katıldığı program, pancar tohumlarının dualar eşliğinde toprakla buluşmasının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:35 Kaynak: AA

Turhal, Kayseri, Kayseri Şeker, Güncel
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