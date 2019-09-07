Kayseri Şeker'den "tarla günü" etkinliği

Kayseri Şeker Fabrikası tarafından şeker pancarı tarımının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tarla günleri etkinliği düzenlendi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik Kayseri Şeker Fabrikası'na ait 40 dekar deneme arazisinde gerçekleştirildi.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin etkinlik açılışında yaptığı konuşmada, hedeflerinin yeni gübre ve ilaçları çiftçiye tanıtarak, daha fazla üretim yapması ve üretimi de en az maliyetli şekilde oluşturmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise şunları kaydetti:

"Burada ki asıl amacımız çiftçimizin gelirini nasıl artırırız. Biliyoruz ki çiftçinin gelirini artırmanın yolu önce kaliteden, verimlilikten geçiyor. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Şeker Pancarı taban fiyat açıklamasını yaptı. 300 lira pancara ton başına fiyat açıklaması, işin doğrusu biraz beklenenin en üzerindeki seviye de açıklandı. Onun için bu fiyattan dolayı tabi çiftçilerimiz memnun, mutlular biz de çiftçilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tabi çiftçimizin artan maliyetler karşısında onları ezdirmemek gelirini beli bir seviyede dengelemek için yapılmış bir açıklama ama değerli kardeşlerim, değerli çiftçiler siz de biliyorsunuz ki iş sadece fiyat belirlemekle olmuyor. Bunu yetkililer işte hükümetimiz en iyi seviyede yaptı. Ama iş bununla bitmiyor, bizim de verimliliğimizi artırmamız, dekara elde ettiğimiz pancar miktarını artırmamız, şeker oranını artırmamız lazım."