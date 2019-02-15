Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker'den Turhal'da Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Kayseri Şeker'den Turhal'da Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

2 saat önce

Kayseri Şeker tarafından Turhal Şeker Fabrikasında çalışan personellerden 250 kişiye, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi verildi.

Kayseri Şeker'den Turhal'da Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, System.String[]
Kayseri Şeker tarafından Turhal Şeker Fabrikasında çalışan personellerden 250 kişiye, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi verildi.

Kayseri şeker, sadece çalışanları ile değil çiftçileri, müşterileri ve tedarikçileri ile birlikte bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğine ilişkin güven ortamının oluşturulması için Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve devam ettirilmesi çalışmalarına hız veriyor.

Bu kapsamda Turhal Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinde 250 personele TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık eğitimi verildiği belirtildi.

Kalite Yönetim ve Eğitim Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde; Temiz masa temiz ekran politikası, Şifre Politikası, Bilgilerin korunması ve paylaşımında dikkat edilmesi gereken hususlar, Zararlı ve lisanssız uygulamaların kullanılmaması, Yetkisiz erişimler, Bilgi güvenliği ihlali durumunda yapılması gerekenler, çalışanlarımızdan beklentiler gibi konular anlatılarak farkındalığın oluşması sağlanmıştır. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:41 Kaynak: İHA

Turhal, Kayseri Şeker, Güncel
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