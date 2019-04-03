Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker'e Borsa'dan İstihdama Katkı Nedeniyle Plaket Verildi

Kayseri Şeker'e Borsa'dan İstihdama Katkı Nedeniyle Plaket Verildi

1 saat önce

Kayseri Şeker'in 2018 yılında Kayseri İl istihdamına katkısından dolayı Kayseri Ticaret Borsa Başkanı Recep Bağlamış tarafından Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a Borsa adına teşekkür plaketi takdim edildi.

Kayseri Şeker'e Borsa'dan İstihdama Katkı Nedeniyle Plaket Verildi, System.String[]
Kayseri Şeker'in 2018 yılında Kayseri İl istihdamına katkısından dolayı Kayseri Ticaret Borsa Başkanı Recep Bağlamış tarafından Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a Borsa adına teşekkür plaketi takdim edildi.

Kayseri Ticaret Borsasının plaket takdimi esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyelerinden Abdullah Borazan ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez de hazır bulundular. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:05 Kaynak: İHA

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