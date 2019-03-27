Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker'e 'Tarımsal Araştırma Kuruluşu' Belgesi

Kayseri Şeker'e 'Tarımsal Araştırma Kuruluşu' Belgesi

27 dakika önce

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden 'Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu Belgesi' almayı başardı.

Kayseri Şeker'e 'Tarımsal Araştırma Kuruluşu' Belgesi, System.String[]
Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden 'Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu Belgesi' almayı başardı.

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne 12 Şubat 2019 tarihinde yapılan başvuru, yapılan değerlendirmeler sonucunda bir ay gibi kısa sürede Kayseri Şeker bitki çeşitlerinin, ıslahı, bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyet gösterme yetkisine sahip oldu. Ülke genelinde 210 özel sektör kuruluşu arasında yer alan Kayseri Şeker, Tarımsal Araştırmalar kapsamında Tarla Bitkileri ve Sebze dalında Kayseri'de yetki belgesine sahip ikinci firma oldu. Kayseri Şeker Ar- Ge biriminde tarımsal ıslah projeleri kapsamında şeker pancarı tohum ıslahı çalışmaları devam ederken, Çerezlik Kabak Tohum Islahı projesinde ise tescil aşamasına gelindiği belirtildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:56 Kaynak: İHA

Kayseri Şeker, Kayseri, Güncel
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