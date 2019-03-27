Kayseri Şeker'e 'Tarımsal Araştırma Kuruluşu' Belgesi

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Meteoroloji'den 5 İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Soğuk Hava Geliyor

Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı