Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker'e "Tarımsal Araştırma Kuruluşu" Belgesi

Kayseri Şeker'e "Tarımsal Araştırma Kuruluşu" Belgesi

1 saat önce

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nden "Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu Belgesi" aldı.

Kayseri Şeker'e
Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nden "Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu Belgesi" aldı.

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne 12 Şubat'ta yapılan başvuruyla ilgili değerlendirme sonucu Kayseri Şeker, bitki çeşitlerinin ıslahı, bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyet gösterme yetkisine sahip oldu.

Ülke genelinde 210 özel sektör kuruluşu arasında yer alan Kayseri Şeker, Tarımsal Araştırmalar kapsamında Tarla Bitkileri ve Sebze dalında Kayseri'de yetki belgesine sahip ikinci firma oldu.

Kayseri Şeker Ar-Ge biriminde tarımsal ıslah projeleri kapsamında şeker pancarı tohum ıslahı çalışmaları devam ederken çerezlik kabak tohum ıslahı projesinde ise tescil aşamasına gelindiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Kayseri Şeker, Kayseri, Güncel
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