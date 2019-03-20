Kayseri Şeker Elektrik Otomasyon Ekibi Wın Eurasia 2019 Fuarında

Dünyanın En Büyük Sanayicileri WIN Eurasia'Elektrik Otomasyon Fuarına Kayseri Şeker'e bağlı Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarından 11 kişilik Mühendis ekibi otomasyondan elektrik ve ekipmanlarına, hidrolik ve pnömatik hizmetleri konusunda Şeker Fabrikaların ihtiyaç...

Dünyanın En Büyük Sanayicileri WIN Eurasia'Elektrik Otomasyon Fuarına Kayseri Şeker'e bağlı Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarından 11 kişilik Mühendis ekibi otomasyondan elektrik ve ekipmanlarına, hidrolik ve pnömatik hizmetleri konusunda Şeker Fabrikaların ihtiyaç duyulan eko-sistemler konularında gelişen teknolojileri yerinde görüp incelemelerde bulundular.



14-17 Mart tarihleri arasında İstanbul- Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 10 yıl aradan sonra 25. WIN EURASIA, Metalworking, SurfaceTechnology, Welding, IAMD, Electrotech ve CeMAT EURASIA fuarlarını tek çatı altında buluştu. - KAYSERİ

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