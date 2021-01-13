Kayseri Şeker Fabrikası "Çiftlik Sürdürülebilirlik Değerlendirme Belgesi" aldı - Son Dakika

Kayseri Şeker Fabrikası "Çiftlik Sürdürülebilirlik Değerlendirme Belgesi" aldı

Kayseri Şeker Fabrikasına Çiftlik Sürdürülebilirlik Değerlendirme Belgesi (Gümüş FSA) verildi.

Kayseri Şeker Fabrikasına Çiftlik Sürdürülebilirlik Değerlendirme Belgesi (Gümüş FSA) verildi. Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümüş FSA, sürdürülebilir tarım ürünlerinin satışı noktasında en büyük platform olan, içinde dünyanın en güçlü gıda firmalarının yer aldığı Sürdürülebilir Tarım Girişimi Platformu'na ürün pazarlanabilmesine olanak sağlıyor. Kayseri Şeker, Control Union firmasının tüm denetimlerinden başarıyla geçerek söz konusu belgeyi almaya hak kazandı. Sertifikayla, tedarik zincirinde üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi, geliştirilmesi, uzun vadeli ekonomik beklentilerin artırılmasıyla şirketlerin müşteri beklentilerini karşılayabilmeleri amaçlanıyor.

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