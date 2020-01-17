Kayseri Şeker Fabrikası eski Genel Müdürüne FETÖ davası - Son Dakika

YOZGAT'ta FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan Kayseri Şeker Fabrikası eski Genel Müdürü Levent Benli, ilk kez hakim karşısında çıktı. Mahkeme, Benli'nin dosyasını Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Kayseri Şeker Fabrikası eski Genel Müdürü Levent Benli'nin, Boğazlıyan ilçesindeki Kayseri Şeker Fabrikası'nın entegre tesislerinde usulsüzlük yaptığı ve himmet adı altında para toplayarak FETÖ'ye sistematik şekilde finansman sağladığı iddiaa edildi. Soruşturma sonunda hakkında dava açılan Benli, ilk kez hakim karşısına çıktı. Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Benli'nin avukatı, sanığın Kayseri'de gözaltına alındığını, sanığa isnat edilen suç delilleri ile olay yerinin yine Kayseri olduğunu ifade ederek, mahkemeden yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Kayseri'ye gönderilmesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti yetkisizlik kararı vererek Benli'nin dosyasını Kayseri Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.