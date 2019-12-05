Kayseri Şeker Fabrikası kömür kazanındaki değişiklikle verim artışı sağladı

Kayseri Şeker Fabrikası Ar-Ge Merkezi, kömür kazanlarını modernize ederek yüzde 10 verim artışı sağladı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite ve çeşitli kurumlarla sürekli olarak iş birliği çalışmaları gerçekleştiren Kayseri Şeker, bu kez de teknokent firmalarından Tabi Enerji ile enerji verimliliğini artırmaya yönelik iş birliğinde bulundu.

Yapılan iş birliği sayesinde kömür kazanları modernize edilerek yüzde 10 verim artışı sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şunları kaydetti:

"Birçok işletmede olduğu gibi şeker fabrikalarında da üretim maliyetlerinin büyük bir kısmını enerji maliyetleri oluşturuyor. İşletme teknik personellerimiz, Ar-Ge Merkezi çalışanlarımız ve Tabi Enerji iş birliğinde yapılan çalışmalarla Kayseri Şeker Fabrikası'ndaki 1955 yapımı kömürlü kazanları modernize ederek yüzde 10 verim artırmayı başardık. Bu çalışma ile şeker sektöründe bulunan eski tip kömürlü kazan tasarımlarının iyileştirilerek fabrikaların çevre mevzuatındaki yükümlülüklerini rahatlıkla yerine getirebilmesi yanında enerji üretiminde kapasite ve verim artışı sağlanabileceğini de gösterdik. Kömürlü kazanların yanı sıra bünyemizde bulunan doğal gazlı kazanlarda da yanma optimizasyonu yaptık.

Proje uygulaması sonrasında yapılan ölçümlerde kömürlü kazan termik verimlerinde yüzde 10, doğal gaz kazan verimlerinde ise yüzde 2,5 oranında artış sağladık. Bu iki çalışma ile enerji maliyetlerinde yıllık bazda milyonlarca lira tasarruf sağlamış olacağız."