Kayseri Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyasına doğru - Son Dakika

Kayseri Şeker Fabrikası'nda yaklaşan pancar alım kampanyasının ilk meşalesi olan kireç ocağı, bu yıl 66. kez yakıldı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kireç ocağı önünde gerçekleştirilen törene, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Genel Müdür Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Gedik, Sırrı Doğanlı, Selcen Erişen, birim müdürleri ve sınırlı sayıda çalışan katıldı.

Burada konuşan Kooperatif Başkanı Akay, kireç ocağının yakılmasının kendisi için farklı anlamlar içerdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un, 'Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak' sözleri gibi ocağımızın tütmesi de bu manada çok değerlidir. Vatanın, devletin ve milletin varlığı, işte bu ocağımızın tütmesi ile ilişkilendiriliyor. Türk yurdunda bir tane dahi ocak tütüyor olsa, hala ümit var demektir. İşte bu güzide tesislerdeki ocakların tütmesi de bu manada bizim için çok önemlidir. Ocağımızın tütmesi demek, on binlerce insanımızın geliri, geçimi ve geleceği demektir."

Pandemi nedeniyle üretimin aksamaması adına herkese önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Akay, kampanya sürecini hayırla tamamlamayı diledi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesildi ve kireç ocağı yakıldı.