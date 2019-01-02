Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker Fabrikası'ndan Besicilere Eğitim

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan Besicilere Eğitim

46 dakika önce

Kayseri Şeker Fabrikası'nın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Pınarbaşı ilçesinde kurduğu Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezinde besicilere yönelik eğitimi devam ediyor.

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan Besicilere Eğitim, System.String[]
Kayseri Şeker Fabrikası'nın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Pınarbaşı ilçesinde kurduğu Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezinde besicilere yönelik eğitimi devam ediyor.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen uygulamalı çiftçi eğitimine ilçedeki besiciler katılıyor.

Bünyesinde 2 bin 500 büyükbaş hayvanı da bulunduran merkezde bölge çiftçilerine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ülker tarafından eğitim veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:18 Kaynak: AA

Kayseri, Kayseri Şeker, Güncel
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