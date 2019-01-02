Kayseri Şeker Fabrikası'ndan Besicilere Eğitim
46 dakika önce
Kayseri Şeker Fabrikası'nın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Pınarbaşı ilçesinde kurduğu Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezinde besicilere yönelik eğitimi devam ediyor.
Kayseri Şeker
Fabrikası'nın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Pınarbaşı ilçesinde kurduğu Pazarören
Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezinde besicilere yönelik eğitimi devam ediyor.
Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen uygulamalı çiftçi eğitimine ilçedeki besiciler katılıyor.
Bünyesinde 2 bin 500 büyükbaş hayvanı da bulunduran merkezde bölge çiftçilerine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ülker
tarafından eğitim veriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:18 Kaynak: AA
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