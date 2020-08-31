Kayseri Şeker Fabrikası'nın 65. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kayseri Şeker Fabrikası'nın 65. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda şirketin borsada işlem gören halka açık bir şirket haline gelmesi amacına yönelik gerekli tüm çalışmaların yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verildi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaptığı konuşmada, özelleştirme konusunda şeker fabrikalarının, özellikle bu işi bilenler tarafından yönetilmesi gerektiği inancında olduğunu ifade etti.

Pancara zam gelmesi halinde, bu zammı karşılayabilecek şekilde şekere de zam gelmesi gerektiğini anlatan Akay, şunları belirtti:

"Pancara zam gelmesi için herkes bekliyor. Neden? Çünkü gübre artmış, tohum artmış, elektrik artmış, mazot artmış, işçilik artmış. Yani hepsi artmış ve çiftçinin bunu karşılayacak zam beklentisi olması normal ve doğal. Bunun olabilmesi için de fabrikaların da sattığı ürünlere zam gelmesi lazım, almadan vermek Allah'a mahsustur. Biz almadan nasıl vereceğiz? Şimdi biz diyoruz ki, pancara zam gelmesi lazım ama pancara gelen zammı karşılayabilecek şekilde şekere de zam gelmesi lazım. Yoksa büyük bir sıkıntı meydana gelir, bu sıkıntıya mahal vermemek lazım. Biz, 100 bin pancar çiftçisinin geleceğinin peşindeyiz. Türkiye'de stratejik önemde olduğunu düşündüğümüz şeker sektörünün geleceğinin peşindeyiz"

Akay, pancar tarımının Orta Anadolu için vazgeçilmez ve çok stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydetti.