Kayseri Şeker Fabrikası'nın 66. pancar alım kampanyası töreni - Son Dakika

Kayseri Şeker Fabrikası'nın 66. pancar alım kampanyası töreni

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Hasetliklerinden kuduruyorlar, kendi aralarında ekonomik yaptırım dedikleri Türkiye'ye yapılacak yatırımların önünü kesmeye, yabancı firmaları kaçırmaya, sıcak sermaye akışını engellemeye çalışıyorlar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Hasetliklerinden kuduruyorlar, kendi aralarında ekonomik yaptırım dedikleri Türkiye'ye yapılacak yatırımların önünü kesmeye, yabancı firmaları kaçırmaya, sıcak sermaye akışını engellemeye çalışıyorlar. Biz kalkınan bir ülkeyiz, yatırım yapıyoruz, büyüyoruz. Çok şükür bütün oynanan oyunların farkındayız." dedi.

Özhaseki, Kayseri Şeker Fabrikası'nın 66. pancar alım kampanyası töreninde yaptığı konuşmada, Şeker Fabrikası'nın Kayseri'de yaşayan binlerce ailenin ekmek kapısı olduğunu, aynı zamanda kentin sosyal hayatına da damga vurduğunu söyledi. Cumhuriyet ile Kayseri'de üç fabrika kurulduğunu anlatan Özhaseki, burada çalışan işçilere yapılan evlerin kente daha sonra inşa edilen evlere örnek teşkil ettiğini aktardı.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını ifade eden Özhaseki, tarihten bu yana Türkiye üzerine oynanan oyunların devam ettiğini söyledi.

Doğu Akdeniz'de yaşananları değerlendiren Özhaseki, "Haritaya bakan, normal, orta zekalı veya geri zekalı bir adam bile oradaki haklarımızı çok rahat görebilecekken niye AB ülkeleri hala Türkiye'nin karşısında mücadele ediyor? İçinde bizim inancımıza olan bir karşıtlığın olduğunu görmüyor muyuz, elbette bunları da görüyoruz. Dört bir tarafta Allah'a şükür mücadeleye devam ediyoruz." diye konuştu.

Özhaseki, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tavrının net olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Batıya karşı dik durduğumuzda elbette savaş ilan etmeye korkuyorlar. Akdeniz'de kendi gemilerinizle petrol aradığınızda, doğalgaz aradığınızda elbette size karşı gelip toplarıyla tanklarıyla bir şey yapamıyorlar. Hasetliklerinden kuduruyorlar, kendi aralarında ekonomik yaptırım dedikleri Türkiye'ye yapılacak yatırımların önünü kesmeye, yabancı firmaları kaçırmaya, sıcak sermaye akışını engellemeye çalışıyorlar. Biz kalkınan bir ülkeyiz, yatırım yapıyoruz, büyüyoruz. Çok şükür bütün oynanan oyunların farkındayız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sağ olsun Devlet Bahçeli Bey ve ekibi bu gerçekleri görerek sonuna kadar bu birlikteliği devam ettiriyor."

Silahlı terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadeleye de değinen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bunlar sadece hak mücadelesi arayan adamlar mıydı? Niye binlerce kilometre öteden birileri bunlara silah, para veriyordu, dağlara çıkartıyordu? Allah'a hamdolsun, son dönemdeki mücadeleyle dün artık Kızılay'daki, Beşiktaş'taki, Kayseri'deki patlamalar bitti. Evlatlarımızın canlarını yakamıyorlar. Dağlara çekilmişlerdi, dağlardan temizlendiler. Ülke dışına gönderdiler, şimdi oralarda bulup canlarına tükürüyoruz bunların, yok etmek için elimizden gelen mücadeleyi sürdürüyoruz. İnşallah gömülecek, toprağın altına girecek ve bir daha da bu lanet örgüt, bölücü örgüt çıkamayacak. Aramıza fitne tohumu ekemeyecek."

FETÖ ile de etkin bir şekilde mücadele edildiğini anlatan Özhaseki, insanların dini duygularını sömüren örgütün gerçek yüzünün 15 Temmuz hain darbe girişiminde ortaya çıktığını ifade etti.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Türkiye'deki şeker fabrikalarının hem ülkenin şeker ihtiyacını karşılamak hem de çiftçileri kalkındırmak için kurulduğunu anımsattı. Pancar çiftçisinin sorunlarını bildiklerini ve gündeme taşıdıklarını ifade eden Özdemir, çiftçinin taleplerini dinlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise Turhal ve Boğazlıyan şeker fabrikalarında da pancar alımının başlandığını, üç fabrikanın da 90 gün boyunca üretim yapacağını belirtti.

Sektörle ilgili bazı sıkıntıları dile getiren Akay, şöyle devam etti:

"Son 2 yıldır şeker satışlarında ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bizim şu an geçen yıl üretip 31 Ağustos'a kadar satılması gereken şekerimizden halen depolarımızda 50 bin ton sevkiyatı bekleyen şeker var. Neden şeker satılmıyor diye düşünmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle pancar şekerinin muadili olan bazı ürünler kotalarından fazla üretiliyor ya da ithal ediliyor. Böylece şekerin satılmasında önemli bir sıkıntı meydana getiriyor. Şekerin satılmaması fiyat sorununu gündeme getiriyor. Şekere en son geçen yıl haziran ayında yüzde 16,3 zam gelmişti. Türkiye'deki fiyat artışları ortada, bunlara kıyasla şekere gelen zam oldukça düşük. Ayrıca Türk Şeker yine iskonto açıklaması yaptı. Hem şeker fiyatlarında artış yok hem iskontolu satış var. Bu şartlarda karlı bir satış yapabilmek imkan dahilinde değil. Şeker sektörü özelleşmesine rağmen zarar eder duruma gelmiştir."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin tablet kampanyası başlattıklarını anımsatarak Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay'dan çiftçi çocukların ihtiyacını karşılamak üzere 1000 tablet sözü aldı.

Konuşmaların ardından pancar alım kampanyasına ürün getiren ilk üç çiftçiye çeşitli hediyeler verildi, duayla kampanyaya başlandı.

Açılış törenine AK Parti Kayseri milletvekilleri Hülya Nergis, Emrah Karayel, Taner Yıldız ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ilçe belediye başkanları ve çiftçiler katıldı.

Kayseri Şeker Fabrikası'nın 66. pancar alım kampanyası töreni
Kayseri Şeker Fabrikası'nın 66. pancar alım kampanyası töreni
Kayseri Şeker Fabrikası'nın 66. pancar alım kampanyası töreni
Kayseri Şeker Fabrikası'nın 66. pancar alım kampanyası töreni

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Türkiye, Kayseri, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kayseri Şeker Fabrikası'nın 66. pancar alım kampanyası töreni - Son Dakika


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