Kayseri Şeker Fabrikası pancar alım kampanyası bitti - Son Dakika
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Kayseri Şeker Fabrikası pancar alım kampanyası bitti

6 saat önce

Kayseri Şeker Fabrikası'nın 65. pancar alım kampanyası sona erdi.

Kayseri Şeker Fabrikası pancar alım kampanyası bitti, System.String[]

Kayseri Şeker Fabrikası'nın 65. pancar alım kampanyası sona erdi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanyanın sona ermesi dolayısıyla fabrikada düzenlenen toplantıda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, aralık ayı son günü itibariyle Kayseri çiftçisinin pancar bedellerini ödediklerini belirtti.

Akay, 15 Ocak itibariyle Turhal'daki çiftçilere de ödeme yapılacağını aktardı.

Çiftçilerin alacaklarında ve personelin maaşlarında bir gün bile gecikmeye tahammül edemeyeceklerini ifade eden Akay, şunları kaydetti:

"Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddeleri gibi bizim de teklif dahi edilmesi mümkün olmayan yegane maddemiz çiftçimizin ve çalışanlarımızın alacaklarının geciktirilmemesidir. Türkiye'deki diğer fabrikalara talip olmanın sırrı, aile olmamızdan geçiyor. Hepimiz bu fabrikaları sahiplendiğimiz için başarıyoruz ve başarmaya da devam edeceğiz. Bu anlayışla Kayseri Şeker inşallah dördüncü hatta beşinci fabrikasını da satın alacak. İşimiz sadece şeker üretmek değil. Bu işi gönül vererek yapmak önemli olan. Sektörde ancak bir aile olduğumuz zaman kaliteli hizmet üretebilirsiniz."

Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez de kampanyanın başarılı şekilde sona ermesinde emeği geçen herkesi kutladı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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