Kayseri Şeker Fabrikası, Turhal'da pancar bedellerini ödedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kayseri Şeker Fabrikası, Turhal'da pancar bedellerini ödedi - Son Dakika Ekonomi

Kayseri Şeker Fabrikası, Turhal'da pancar bedellerini ödedi

6 saat önce

Kayseri Şeker Fabrikasının bünyesine dahil ettiği üçüncü fabrika olan Turhal Şeker Fabrikasında, sözleşmeli ekim yapan çiftçilerin pancar bedellerinin ödendiği bildirildi.

Kayseri Şeker Fabrikası, Turhal'da pancar bedellerini ödedi, System.String[]

Kayseri Şeker Fabrikasının bünyesine dahil ettiği üçüncü fabrika olan Turhal Şeker Fabrikasında, sözleşmeli ekim yapan çiftçilerin pancar bedellerinin ödendiği bildirildi.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Turhallı pancar üreticileri, Kayseri Şeker ailesinde geçen ikinci kampanya döneminin mutluluğunu yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, özelleştirmenin yüz akı olan Turhal Şeker Fabrikasında, 87 günlük 86. kampanya döneminde hiçbir kaza ve kesinti yaşanmadan üretim yaptıklarını belirterek, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Hüseyin Akay, Turhal Şeker Fabrikasına bağlı Sivas merkez, Sivas Yıldızeli, Tokat merkez, Turhal, Niksar, Pazar, Zile, Çamlıbel ve Artova olmak üzere 9 bölge, 185 köy ve 360 grupta, 5 bin 472 pancar çiftçisinden teslim alınan 690 bin 830 ton pancardan, 96 bin 200 ton şeker elde edildiğini kaydetti.

Akay, emeklerinin karşılığını, üreticisinin alın teri kurumadan ödeyen Kayseri Şeker'in, pancar bedeli olarak Turhallı pancar çiftçisine 125 milyon 238 bin 482 lira ödediğini aktardı.

Kayseri Şeker, Kayseri, Turhal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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