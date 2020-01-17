Kayseri Şeker Fabrikası yöneticilerine, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ümit İhsan Yayla tarafından, "Hukuk ve Cezai Sorumluluk" konulu eğitim verildi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen eğitim programında konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikasının borsaya önemli katkı sağlayacağını ve değer katacağını belirtti.

Yatırımcı kuruluşlarla görüşmelerin devam ettiğini ve zamanlama konusunda dikkatli davrandıklarını vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

"Yapacağımız işlerde ve attığımız adımlarda zamanlama konusuna çok dikkat ediyor, borsa ve denetimler noktasında gereken tüm hazırlıkları yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın neticesinde yurt dışından gelen taleplerde önemli bir artış gözlendi. Birçok alanda olduğu gibi kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik noktasında da kendimizi kademe kademe yeniledik. Asıl olan sorumluluk almak ve bu sorumluluğu da hakkıyla yerine getirmektir."

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ümit İhsan Yayla da borsadaki denetimli yapı ve halka açılma konusunda şirket yöneticilerine bilgi vererek, halka açılmanın Kayseri Şeker ve Türkiye açısından çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Etkinliğe Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, genel müdür yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve şirketin birim müdürleri katıldı.