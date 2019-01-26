Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker Fabrikasının Eğitimlerine Yoğun İlgi

Kayseri Şeker Fabrikasının Eğitimlerine Yoğun İlgi

1 saat önce

Kayseri Şeker Fabrikası tarafından düzenlenen eğitim seminerleri 800 çiftçi katılımıyla Çamlıbel bölgesinde gerçekleştirildi.

Kayseri Şeker Fabrikasının Eğitimlerine Yoğun İlgi, System.String[]
Kayseri Şeker Fabrikası tarafından düzenlenen eğitim seminerleri 800 çiftçi katılımıyla Çamlıbel bölgesinde gerçekleştirildi.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan açıklamaya göre, eğitim seminerine Tokat Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, muhtarlar ve 800 çiftçi katıldı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçilere eğitim seminerine katıldıkları için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu toplantıların amacı çiftçileri bilgilendirmek. Bu eğitim çalışmalarını bahar aylarına girmeden, ekim faaliyeti başlamadan bütün bölgelerimizde 8 yıldan bu yana yapmaktayız. Bu eğitimlerden çiftçimizin faydalandığını gördüğümüz gibi bizler de faydasını görmekteyiz. Bu sayede çiftçilerimiz üretim, başarı ve verimlilik konusunda önemli gelişmeler kaydetti. Sizlerin de yakın ilginiz ve meseleyi sahiplenmeniz sonucunda kısa süre içerisinde Kayseri ve Boğazlıyan şeker fabrikalarıyla sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilerin yakalamış olduğu gelişmeleri burada elde etmeyi ümit ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:59 Kaynak: AA

Kayseri Şeker, Kayseri, Güncel
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