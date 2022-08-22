Kayseri Şeker Fabrikasının su soğutma kulesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kayseri Şeker Fabrikasının su soğutma kulesinde çıkan yangın söndürüldü

22.08.2022 12:14

Kayseri Şeker Fabrikasının su soğutma kulesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri Şeker Fabrikasının su soğutma kulesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, fabrikanın soğutma kulesinde tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kulede bulunan işçiler tahliye edilirken, fabrikanın ve Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, gazetecilere, yangının kaynak çalışması sırasında çıktığını düşündüklerini söyledi.

Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığını belirten Akay, şunları kaydetti:

"Bu tamamen işletmenin dışında su soğutma kulesinden olan bir şey. Burası zaten çok eski bir bina. Ahşaptan ve plastikten oluşan bir yapı. Sanıyoruz, kaynak çalışması yapılırken herhalde bir kıvılcımın sıçraması sonucu meydana geldi bu yangın. Ahşap ve plastik yapı olduğu için alevler çok hızlı büyüdü. Öncelikle bizim itfaiyemizin müdahalesiyle orada çalışan personelimiz kurtarıldı. Arkasından da yangın söndürüldü. Şu anda soğutma çalışması yapılıyor. Çok şükür işletmemizde, fabrikamızın genelinde herhangi bir zarar söz konusu değil."

"Kampanyamızı etkilemeyecek"

Akay, üretimle ilgili herhangi bir problem yaşanmayacağını aktararak, "Burada su soğutma kulesine ihtiyaç var elbette ama Kayseri Şeker bunu en kısa zamanda yapacak güce sahip. Kampanyamızı etkileyecek bir durum söz konusu değil. Ben teknik arkadaşlarla da görüştüm, herhangi bir problem olur mu diye, en kısa zamanda buraların yeni baştan yapılacağı inancındayız, kanaatindeyiz. Gereken tedbiri alacağız. Üretimimizle ilgili bir problem yaşanmayacak Allah'ın izniyle." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Şeker Fabrikasının su soğutma kulesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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