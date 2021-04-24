Kayseri Şeker: "FETÖ darbe girişimi esnasında ve sonrasında demokrasimizin tüm değerlerine sahip çıkan öncü kuruluşlardan biridir" - Son Dakika

Kayseri Şeker Fabrikası tarafından yapılan açıklamada; "Kayseri Şeker, ülkemizin bekasına karşı girişilen 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi esnasında ve sonrasında demokrasimizin tüm değerlerine sahip çıkan öncü kuruluşlardan biridir. 22.04.2021 tarihinde Yönetim Kurulunun aldığı kararla ilk yargılama aşaması sonucunda ceza alan Kayseri Şeker Genel Müdür'ü Osman Canıtez'in kurumumuzla ilişiği kesilmiştir." denildi.

Kayseri Şeker Fabrikasınca yapılan yazılı açıklamada Genel Müdür Osman Canıtez'in kurumla ilişiğinin kesildiği bildirilerek; "Kayseri Şeker, ülkemizin bekasına karşı girişilen 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi esnasında ve sonrasında demokrasimizin tüm değerlerine sahip çıkan öncü kuruluşlardan biridir. Bu güne kadar devletimiz, birçok kurum ve kuruluşta FETÖ soruşturmaları yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir. Kurumumuz adına da hassasiyetle takip edilen bu süreçte kurumumuzda görev almış kişilerle ilgili gerçekleştirilen idari işlemlerin birçoğu takipsizlik ve beraat kararı ile sonuçlanmış, bir kısmında ise ceza kararı alınmıştır. Köklü geçmişi, on binlerce çiftçisi, binlerce çalışanı ile tarımda üretimin gücü olan Kayseri Şeker'in kurumsal değerleri, kişilerden ve münferit olaylardan bağımsız olarak geleceğe taşınması gereken temel kavramlardır. Kurumumuz tüm iş süreçlerini yasalara uygun olarak ülkemizin menfaatlerini ön planda tutarak yürütmekte ve planlamaktadır. Hain darbe girişiminden önce FETÖ ile ilişkisi tespit edilen bir kısım çalışanların iş akdi fes edilmiş daha sonra hakkında dava açılanlar ile ilgili dava süreçleri yakından takip edilmiştir. Bu kapsamda 22.04.2021 tarihinde Yönetim Kurulunun aldığı kararla ilk yargılama aşaması sonucunda ceza alan Kayseri Şeker Genel Müdür'ü Osman Canıtez'in kurumumuzla ilişiği kesilmiştir. Kuruluşu 1954 yılına kadar uzanan ve günümüzde ülkemiz tarımının örnek kuruluşlarından biri olan Kayseri Şeker'in bu ve benzeri olaylar ile kurumsal olarak ilişkilendirilmesi söz konusu değildir. Bu süreçte kurumumuza zarar verecek her türlü yanlış bilgilendirmeye karşı yasal haklarımız kullanılacaktır. Binlerce çiftçimiz, çalışanımız ve tüm paydaşlarımızdan oluşan büyük Kayseri Şeker ailesinin çıkarlarının muhafaza edilmesi en önemli önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ