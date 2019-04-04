Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker Heyetinden Sivas Valisine Ziyaret

Kayseri Şeker Heyetinden Sivas Valisine Ziyaret

1 saat önce

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker heyeti, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri Şeker Heyetinden Sivas Valisine Ziyaret, System.String[]
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker heyeti, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Salih Ayhan Kayseri Şeker heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri Şeker'in sektördeki başarısından dolayı tebrik etti ve Sivas'ın tarım potansiyelini harekete geçirmek için yapılacak ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Ziyaret esnasında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Şeker'e ait Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarındaki çalışmalar ve Şeker Pancarı tarımında kampanya çalışmaları ve Sivas Bölgesinin ekonomisine katkıları konusunda bilgilendirme yaptı.

Vali Salih Ayhan'ı ziyarete Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte Yönetim Kurulu Üyelerinden Halis Lektemur ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyelerinden Nizamettin Çatak da katıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:13 Kaynak: İHA

Salih Ayhan, Sivas, Kayseri Şeker, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AİHM, Türkiye Aleyhine Yapılan Hendek Eylemleri Başvurularını Reddetti İsim Benzerliği CHP Sancaktepe Adayının Başını Yaktı Milyonların Maaş Zammı İçin Üç Adım Kaldı Mart Ayında Kiralara En Fazla Yüzde 18,70 Zam Yapılabilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 13:35:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker Heyetinden Sivas Valisine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]