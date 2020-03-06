Kayseri Şeker İdlib Şehitleri anısına lokma tatlısı dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Şeker İdlib Şehitleri anısına lokma tatlısı dağıttı - Son Dakika

Kayseri Şeker İdlib Şehitleri anısına lokma tatlısı dağıttı

6 saat önce

Bahar Kalkanı Harekatı çerçevesinde, Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden şehit askerler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, Kayseri Şeker tarafından halka lokma tatlısı ikram edildi.

Kayseri Şeker İdlib Şehitleri anısına lokma tatlısı dağıttı, System.String[]

Bahar Kalkanı Harekatı çerçevesinde, Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden şehit askerler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, Kayseri Şeker tarafından halka lokma tatlısı ikram edildi.


Kayseri Hunat Cami'inde kılınan Cuma namazının ardından düzenlenen gıyabi cenaze namazına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları, Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ve vatandaşlar katıldı.


Kılınan gıyabi cenaze namazı ve yapılan duanın ardından cemaate ve halka lokma tatlısı ikram edildi. Başkan Akay ve Yönetim Kurulu Üyelerinin bizzat dağıttığı lokma ikramı sırasında bir açıklama yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 1071'den bu yana hayatını kaybeden tüm şehitleri minnetle andıklarını belirterek, "Bugün burada İdlib şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı tertip edildi. Hunat cemaati de sağ olsunlar iştirak ettiler. Kayseri Birlik Vakfı bu işe öncülük ederek, bizden bir istekte bulundular. Bizler de Kayseri Şeker ailesi olarak Milletimizin ağzının tatlandırılması amacıyla bu talebe karşılık verdik. Kayseri Şeker, böyle önemli günlerde Milletimizin yanında ve Milleti ile birliktedir. Sonuçta Kayseri Şeker, Milletin ve çiftçinin kuruluşudur. Cenabı Allah 1071'ten bu yana, bu vatan için kan ve can veren tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim bizi onlara layık eylesin, onların emanetine sahip çıkmayı nasip eylesin" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:23 Kaynak: İHA
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