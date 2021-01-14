Kayseri Şeker'in kredi notu "A" ve "A2" oldu - Son Dakika

Kayseri Şeker'in kredi notu "A" ve "A2" oldu

14.01.2021 12:45
Kayseri Şeker'in kredi notu

Türkiye'nin önemli çiftçi kooperatiflerinden Kayseri Şeker, İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri AŞ (TURKrating) tarafından uzun vadeli ulusal kredi derecelendirmede TR A, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme de ise TR A2 notunu aldı.

Türkiye'nin önemli çiftçi kooperatiflerinden Kayseri Şeker, İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri AŞ (TURKrating) tarafından uzun vadeli ulusal kredi derecelendirmede TR A, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme de ise TR A2 notunu aldı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, TURKrating, Kayseri Şeker'in uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu TR A, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu ise TR A2 olarak açıkladı.

Kayseri Şeker'in, sektörün köklü bir şirketi olduğu, aktiflerdeki büyümenin sürdüğü, uzun vadeli borçlanmaya yöneldiği, net işletme sermayesinde artış olduğu, kar marjında iyileşme olduğu, "Kısa ve Orta Vadeli Hedefler" başlıklarında yapılan değerlendirme yüksek seviyeli notla sonuçlandırıldığı belirtildi.

Kayseri Şeker, Türkiye, Çiftçi, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Şeker'in kredi notu 'A' ve 'A2' oldu - Son Dakika


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