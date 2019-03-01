Kayseri Şeker'in Rol Model Çalışmaları Ele Alındı

Kayseri'de tarım ve hayvancılığın gelişmesinde Kayseri Şeker Fabrikası'nın rol model çalışmaları ve sözleşmeli tarım konuları ele alındı.

Kayseri'de tarım ve hayvancılığın gelişmesinde Kayseri Şeker Fabrikası'nın rol model çalışmaları ve sözleşmeli tarım konuları ele alındı.



Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şeker Fabrikası Toplantı Salonundaki programın açılışında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Şeker'in kentte tarıma dayalı en büyük şirket olduğunu belirtti.



Elitaş, fabrikanın tarım ve hayvancılık konusunda bölgedeki rol model çalışmalarından dolayı yönetime teşekkür etti.



AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de Şeker Fabrikası'nın tarım ve hayvancılığı tamamen bilimsel ölçekte ve Ar-Ge çalışmaları yaparak yürüttüğüne, çiftçilere iyi tarımı öğretme konusunda okul görevi üstlendiğine dikkati çekti.



AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise başarılı çalışmalarından dolayı yönetimi tebrik etti.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise şunları kaydetti:



"Kayseri, Sivas, Yozgat ve bölgenin baş aktörlerinden olan, üreten, üreticiyi koruyan ve yüz akımız olan faaliyetleri yanında belediyelerle de uyum içerisinde olan Kayseri Şeker, Kayseri için bir kazanımdır. Bundan sonraki çalışmalarımızı da aynı uyum içerisinde sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Kayserimize kazanım sağlayacak her kuruma destek olarak onlarla birlikte hareket ederek şehrimizi birlikte yöneteceğiz. Kayseri Şeker ile birlikte projeler yaparak çalışmaları daha da geliştirerek ürünleri değerlendirme çalışmaları hatta ihracata yönelik alanlarda bile birlikte çok işler yapacağımıza inanıyorum."



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise kentteki tarım, ziraat ve hayvancılık faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 20'lik kısmının Kocasinan ilçesinde yapıldığına dikkati çekti.



Çolakbayrakdar, belediye olarak çiftçilerin gelirlerini artırmak için farklı işbirliği projelerini Kayseri Şeker Fabrikası ile yürüteceklerini belirtti.



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise katılımcılara desteklerinden ve sektör konusundaki işbirliğinden dolayı teşekkür etti.



Toplantıya, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve fabrika yönetimindekiler de katıldı.

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