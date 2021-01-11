Kayseri Şeker kampanya dönemini rekor üretimle bitirdi - Son Dakika

Kayseri Şeker kampanya dönemini rekor üretimle bitirdi

11.01.2021 11:52
Kayseri Şeker kampanya dönemini rekor üretimle bitirdi, System.String[]

Kayseri Şeker ile bünyesindeki Turhal ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları'nda 2020/2021 üretim kampanyaları sona erdi.

Kayseri Şeker ile bünyesindeki Turhal ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları'nda 2020/2021 üretim kampanyaları sona erdi. 3 Fabrikada toplam 3 milyon 544 bin ton pancarın işlendiği kampanya süresince bir rekora imza atılarak, geçen yıla oranla yüzde 18.7'lik artışla; 528 bin 491 ton şeker, 126 bin 180 ton melas ve 27 bin 710 ton melaslı kuru küspe üretildi.

Kayseri Şeker'de 99 gün süren üretim kampanyası süresince 1 milyon 323 bin ton pancar işlenirken bunun karşılığında, 201 bin 941 ton şeker ve 50 bin 517 ton melas üretildi. Boğazlıyan Şeker'de ise kampanya süresi 100 gün sürerken, bu süre içerisinde 1 milyon 400 bin ton pancar işlendi ve karşılığında 208 bin 200 ton şeker, 43 bin 934 ton melas üretildi. Türkiye'de özelleştirmenin adeta yüz akı olan Turhal Şeker'de ise kampanya süresi 103 gün sürdü ve bu süre boyunca 821 bin ton pancar işlenerek, 118 bin 350 ton şeker ve 31 bin 729 ton melas üretimi gerçekleştirildi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in 2020/2021 üretim kampanyasının kazasız, belasız, başarı ve bereketle sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu yıl rekor bir üretim ile geçen yıla oranla yüzde 18.7'lik artışla daha fazla şeker üretildiğini söyledi.

Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu başarıda emeği geçen Yönetim Kurulu, yöneticiler, çiftçiler, çalışanlar, nakliyeci esnafı, mevsimlik işçiler ve diğer katkı sağlayan herkese teşekkür ettiği açıklamasında; "Bu başarıda emeği geçen herkesin ellerine ve yüreklerine sağlık. Allah sağlıkla tekrarına erdirsin. Bu başarı elde edilirken; çiftçilerimizin alın teri ile ürettiği pancarların tamamı en verimli şekilde değerlendirilmiştir. Pandemi ortamında, zor şartlarda her türlü tedbiri alarak, üretime olumsuz bir etki oluşturmadan elde edilen bu başarı, her türlü takdirin üzerindedir. Üretimin uzaması ve piyasa şartlarından kaynaklanan sebeplerle pancar bedellerinin ödenmesi 3 Şubat itibariyle başlayacaktır. Allah bereketli eylesin ve on binlerce ailenin rızık kapısı bu güzide kuruluşa zeval vermesin. Musibetlerden, kazadan, beladan, kötü niyetlilerin, çiftçinin ekmeğine göz dikenlerin, felaket tellallarının, adeta zarar görmesini dört gözle bekleyenlerin şerrinden muhafaza eylesin. Aynı başarı ile nice yıllar varlığı daim olsun" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Şeker kampanya dönemini rekor üretimle bitirdi

Yönetim Kurulu, Kayseri Şeker, Boğazlıyan, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayseri Şeker kampanya dönemini rekor üretimle bitirdi - Son Dakika Ekonomi


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