Kayseri Şeker Keykubadiye Saray Kazısı 5'inci Yılını Tamamladı

Kayseri Şeker Fabrikası arazisi içerisinde bulunan Keykubadiye Saray kazı çalışmaları 5'inci sezonunu tamamladı.



2014 yılında Kayseri Şeker finansörlüğünde sondaj çalışması yapılan, 2015 yılında kazı çalışmalarına başlanan ve sembol olarak "Bahçevan" tasviri tescillenen Keykubadiye Sarayı'nın 2 aylık 2019 yılı kazı çalışma sezonu sona erdi.



Prof. Dr. Ali Baş başkanlığında yürütülmekte olan kazının akademik heyetinde; Başkan Yardımcı olarak Prof. Dr. Remzi Duran, Kazı Başkan Vekili olarak Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Dursun, Dr. Öğretim Üyesi Necla Dursun, Öğr. Gör. Rasim Bağırlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Aysun Akı ve 26 kişilik ekip yer aldı.



Kazı çalışmalarının sezon kapanışında konuşan Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş; "2015 Yılından itibaren Kayseri Şeker Fabrikası arazisi içerisinde bulunan Keykubadiye kazı alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi adına kazı çalışmaları yürütmekteyiz. Bu sene bilimsel anlamda 5.yılımız oldu. Kazının beşinci yılı olması nedeniyle yapılan çalışmaları içeren bir kitap hazırlamayı düşünüyoruz bu sene inşallah bu düşüncemizi gerçekleştireceğiz" dedi.



Prof. Dr. Ali Baş sözlerini şöyle sürdürdü;



"İlk yıldan bu güne kadar geçen süreçte gerçekten çok önemli mimarı anlamda verilerle karşılaştık. Keykubadiye kazısının bu noktaya taşınmasında özellikle Kayseri Şeker'in biz yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Biz Kültür Bakanlığının göndermiş olduğu ödenekle kazıları yürütüyoruz bütün Türkiye'de de o şekilde devam ediyor. Başlangıcından itibaren bize Kayseri Şeker ve Kayseri Büyük Şehir Belediyesi çok büyük oranda destek sağladılar kendilerine kazı heyetimiz adına teşekkür ediyoruz."



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da; "Beşinci yılını tamamlayan bu arkeolojik kazı münasebetiyle başarılı çalışmalarından dolayı Ali Hocam başta olmak üzere diğer hocalarıma, resmi görevlilere ve bu kazıda büyük fedakarlık içerisinde çalışan değerli öğrencilere teşekkürlerimi sunuyorum. Burası tarihi ve kültürel bir miras Alaeddin Keykubad Sarayının bir kazı çalışması inşallah o dönemin tarihine dair önemli ipuçları ve önemli verileri ortaya çıkaracak zaten bunu çıkan kalıntılardan da görüyoruz. Önemli bir takım belgeler, değerler ortaya çıkıyor bunlar o dönemin tarihine de ışık tutacak inşallah buna inanıyorum. Asıl önemli olan tabi bu mirasa sahip çıkmak yanında bunu ihya etmek bizim asıl hedefimizde bu. Çünkü Anadolu'da Selçuklulardan kalma saray fazla yok varsa da bunun çalışması yeterince şimdiye kadar yapılmamış biz bu anlayış içerisinde ecdadımızın yadigarına sahip çıkmak onu tekrardan ihya etmek ve hayırla yad edilmesine vesile olmak için bu çalışmayı başlattık ve oldukça olumlu bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ