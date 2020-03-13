Kayseri Şeker korona virüsüne karşı önlemlerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Şeker korona virüsüne karşı önlemlerini aldı - Son Dakika

Kayseri Şeker korona virüsüne karşı önlemlerini aldı

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen Korona virüsüne karşı önlem almak için Kayseri Şeker'de geniş çaplı bir dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Kayseri Şeker korona virüsüne karşı önlemlerini aldı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen Korona virüsüne karşı önlem almak için Kayseri Şeker'de geniş çaplı bir dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında tüm çalışma ofisleri ile lojmanlar dezenfekte edilirken, çalışanlara ve ailelerine virüsten korunma yolları hakkında çeşitli bilgiler verildi.


Kayseri Şeker İş yeri Hekimi Dr. Ümit Öcalan ile İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi tarafından birimler sırayla ziyaret edilerek, Korona virüsten korunma yöntemleri hakkında çalışanlar bilgilendirilirken, İşyeri Hekimi Dr. Ümit Öcalan da çalışanlara sık sık el yıkamaları, düzenli beslenmeleri ve toplum içerisinde uyulması gereken kurallar hakkında detaylı açıklamalar yaptı. Ayrıca birimlere el dezenfektanı dağıtılırken, mesai saatleri sonrası Kayseri Şeker Park Bahçe Birimi çalışanları tarafından tüm birimler ve lojmanlar, sırayla dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmaları, Boğazlıyan Şeker'de de ara verilmeden yürütülüyor. Çalışanlara İş yeri Hekimi Erhan Yıldız tarafından hijyen kuralları ve virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirme yapılırken, tüm birimler ve çalışanların sık kullandığı alanlar dezenfekte edildi. Lojmanlarda yaşayan aileler ve çocuklar, yapılan bu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, alınması gereken önlemler ve hijyen kuralları hakkında yapılan bilgilendirmenin, kendileri ve toplum sağlığı noktasında hayati öneme sahip olduğunu ifade ettiler.


Hijyen çalışmaları sırasında Park Bahçe birimi çalışanlarından Nazım Aslan'ın farklı lisanlarda ilaç içeriğine ilişkin tanıtım yapması, çalışanlara motivasyon kaynağı oldu. Aslan, Korona virüs ve korunma yolları hakkında Kayseri halkını kendi üslubunca bilgilendirerek, arkadaşlarına moral verdi. - KAYSERİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Kayseri Şeker, Kayseri, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:58 Kaynak: İHA
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